هاشتاج #عقوبة_ساسي_يا جنايني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # عقوبة_ساسي_ياجنايني بعد تعديه على حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏في وسط زحمة الأحداث والطرمخة من الاعلام واتحاد الكورة احنا مش هنسمح أن اللي عمله ساسي يعدي بدون عقاب".

وكتب آخر "‏مش أول غلطه تطلع من ساسي من الإساءة للحكام لإهانة النشيد الوطني للاعتداء علي الحكام وكل ده بلا عقوبة أو رادع من اتحاد الكورة ولجنة الانضباط".

وسخر حساب آخر "‏يوم ماتش السوبر اتعاقب كهربا بعدها على طول في حاجات احنا اساسا مشوفنهاش ولما لقطة واضحة لساسي وامام عاشور وكل الناس شافتها محدش عاقبهم وكالعادة هيحصل التدليس والتزييف والطرمخة على الموضوع ‎#عقوبة_ساسي_يا_جنايني".

وأضاف آخرون "‏ميدو لما فكر يشتم واحد م جمهور الوحده ومواطن سعودي طردوه م هناك وكمان كان عالتويتر مش فالملعب مابالك بقي بلاعب تعدي عالحكم لفظا وشد السماعه منه ومش ناقص غير انه يضربه فين كرامه المواطن المصري فين حساب اتحاد الكوره والحفاظ ع حقوق حكامه م بلطجه لاعبي الزمالك‎#عقوبه_ساسي_يا_جنايني " و"الزمالك هيلعب انهاردة و لسه متعاقبش و يقولك مؤامرات".