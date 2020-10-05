منتخب مصر للشباب يفوز على الأميرية بثنائية نظيفة ويواجه دجلة

فاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على نادي الأميرية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب. ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة على مدار الـ90 دقيقة. وبدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من: المرمى: السيد عطية الدفاع: مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد أشرف. الوسط: ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام أشرف. الهجوم: أسامة فيصل وأحمد أشرف. ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدا الثلاثاء على الملعب الفرعي في استاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الخميس المقبل أمام وادي دجلة.

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