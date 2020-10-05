قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

وقامت لجنة الانضباط بتسليم قرارها للجنة الخماسية بالجبلاية لاعتماد القرار وإعلانه .
وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين .
ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة.
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