قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري، إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه .

وقامت لجنة الانضباط بتسليم قرارها للجنة الخماسية بالجبلاية لاعتماد القرار وإعلانه .

وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة.