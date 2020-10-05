كشف نادي أرسنال عن رحيل ماتيو جندوزي لاعب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى نادي هيرتا برلين الذي كان الخيار الأول للدخول في أي صفقة تبادلية للجنرز.
جندوزي استمر على طاولة آرسنال للراحلين في الصيف، حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لينضم رسميًا إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم.
صاحب الـ21 عامًا خاض مع أرسنال 82 مباراة منذ انضمامه للفريق قادمًا من لوريان الفرنسي في 2018.
بدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل انضمامه إلى لوريان، ومن ثم إلى أرسنال في 2018.
وتمنى أرسنال التوفيق للاعب خلال الموسم الذي ينضم فيه إلى هيرتا برلين الألماني، بعدما خرج من حسابات المدرب مايكل أرتيتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يعلن رحيل جندوزي على سبيل الإعارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.