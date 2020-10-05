دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات مع الجابوني "ماليك إيفونا"، مهاجم الأهلي السابق؛ تمهيدا للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وعلم "دوت الخليج"، أن الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات للحصول على خدمات لاعب الأهلي السابق؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق.
ويفاضل اللاعب بين العروض التي تقدمت له خلال هذه الفترة، وعلى رأسها الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
جدير بالذكر أن ماليك إيفونا لعب في صفوف النادي الأهلي موسم"2015-2016"، ثم رحل إلي الدوري الصيني عقب نهاية الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد السكندري يفاوض إيفونا لتدعيم صفوف الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.