ويتواجد محمد كوفي على مقاعد بدلاء سموحة في مباراة الزمالك المرتقبة اليوم في الكأس.

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادى الزمالك تشكيل الفريق لمباراة سموحة السكندري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تقام بعد لحظات علي ملعب الإسماعيلية . وجاء تشكيل الزمالك كالتالى : حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء ،محمود الونش ،عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ، محمد حسن، أحمد زيزو، مصطفى فتحى ، يوسف أوباما خط الهجوم: كاسونجو كابونجو وتقابل الفريقان مسبقا في ثلاثة لقاءات رسمية في بطولة كأس مصر وحصدها الزمالك لصالحه ولم ينتصر سموحة علي الأبيض في أي لقاء جمعهما في البطولة. تقام المباراة فى الثامنة مساء الليلة علي ملعب الاسماعيلية وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباريات المحلية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد كوفي يصافح باتشيكو قبل لقاء الزمالك وسموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.