بعد سداسية توتنهام.. مانشستر يعلن عن التعاقد مع نجم بورتو لترميم الدفاع

كشف نادي مانشستر يونايتد عن تعاقده مع أليكس تيليس لاعب بورتو البرتغالي تدعيما لخط الدفاع بعد سداسية توتنهام.
ومن المقرر أن ينتهي الميركاتو الصيفي في مختلف دول العالم اليوم الاثنين 5 أكتوبر.
وأبدى الشياطين الحمر رغبة قوية في ضم الظهير تيليس من صفوف بورتو، ودخل في مفاوضات جادة مع النادي البرتغالي على مدار الفترة الماضية.
وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا للإعلان فيه عن تعاقده مع أليكس تيليس بنجاح، بمقتضى عقد ساري لمدة أربع سنوات، مع خيار التمديد لعام خامس.
ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، ولكن تقارير صحفية تشير إلى بلوغها 17 مليون يورو، إلى جانب متغيرات.
وتُعد هذه الصفقة هي الثانية لـ مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد الهولندي دوني فان دي بيك.
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