المصري يفوز على الجونة 2 - 0 ويدفع به لمنطقة الخطر في جدول الدوري

حقق النادي المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

ونجح المصري في تشكيل خطورة على مرمى الجونة بعد مرور 16 دقيقة بعدما انطلق كريم العراقي بالكرة قبل أن يتعثر أمام الحارس إسلام طارق، ليعود بتمريرة إلى أحمد ياسر الذي صوبها بجانب القائم الأيسر.

وحصل المصري على كرة ثابتة في الجانب الأيمن على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47، ليصوبها حسن علي في المرمى مباشرة بشكل رائع لتسكن أقصى الزاوية اليسرى معلنًا عن تقدم الفريق البورسعيدي.

وضاعف عمر كمال من تقدم المصري في الدقيقة 68 وسط غياب دفاعي كامل من الجونة، بعدما تلقى تمريرة أرضية أمام المرمى من محمود وادي الذي تفوق على الدفاع الساحلي، ليصوب الكرة في الشباك بسهولة.

وحصل الجونة على ركلة جزاء في الدقيقة 88 من اللقاء لصالح أحمد ياسر ريان، إلا أن الحكم محمود عاشور تراجع عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وارتفع رصيد المصري إلى النقطة 36 ليقفز من المركز 15 إلى العاشر في ترتيب المسابقة، بينما أصبح الجونة في المرتبة 15 برصيد 34 نقطة.