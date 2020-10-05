أخبار عاجلة
مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس -
فيروس كورونا وهاتفك ونقودك.. أنباء "غير مطمئنة بالمرة" -
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -

المصري يفوز على الجونة 2 - 0 ويدفع به لمنطقة الخطر في جدول الدوري

الرياضة تبليغ
المصري يفوز على الجونة 2 - 0 ويدفع به لمنطقة الخطر في جدول الدوري
المصري يفوز على الجونة 2 - 0 ويدفع به لمنطقة الخطر في جدول الدوري

حقق النادي المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز. 

ونجح المصري في تشكيل خطورة على مرمى الجونة بعد مرور 16 دقيقة بعدما انطلق كريم العراقي بالكرة قبل أن يتعثر أمام الحارس إسلام طارق، ليعود بتمريرة إلى أحمد ياسر الذي صوبها بجانب القائم الأيسر.

وحصل المصري على كرة ثابتة في الجانب الأيمن على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47، ليصوبها حسن علي في المرمى مباشرة بشكل رائع لتسكن أقصى الزاوية اليسرى معلنًا عن تقدم الفريق البورسعيدي.

وضاعف عمر كمال من تقدم المصري في الدقيقة 68 وسط غياب دفاعي كامل من الجونة، بعدما تلقى تمريرة أرضية أمام المرمى من محمود وادي الذي تفوق على الدفاع الساحلي، ليصوب الكرة في الشباك بسهولة.

وحصل الجونة على ركلة جزاء في الدقيقة 88 من اللقاء لصالح أحمد ياسر ريان، إلا أن الحكم محمود عاشور تراجع عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وارتفع رصيد المصري إلى النقطة 36 ليقفز من المركز 15 إلى العاشر في ترتيب المسابقة، بينما أصبح الجونة في المرتبة 15 برصيد 34 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري يفوز على الجونة 2 - 0 ويدفع به لمنطقة الخطر في جدول الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 