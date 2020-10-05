دوغلاس كوستا يعود إلى بايرن بعقد إعارة

دوغلاس كوستا يعود إلى بايرن بعقد إعارةأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين عودة الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا إلى صفوف الفريق بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي، ليصبح بذلك ثاني صفقة لبايرن خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعد إريك ماكسيك تشوبو-موتينغ.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: دوغلاس يعرف بايرن وسيتأقلم في النادي بشكل سريع للغاية، سيعزز قوة الفريق على الطرفين وسيمنح المدير الفني هانزي فليك الفرصة للمداورة في الفريق، ومن جانبه قال كوستا: أنا سعيد للغاية باللعب لبايرن. قضيت وقتا رائعا وناجحا في ميونخ، وأنا واثق من أنني سأساعد الفريق على الفوز بالألقاب مجددا.

وكان كوستا قد لعب لفريق بايرن بين عامي 2015 و2017 قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، وخلال تلك الفترة، سجل 14 هدفا خلال 77 مباراة مع الفريق البافاري، وتوج معه بلقب الدوري مرتين ولقب كأس ألمانيا مرة واحدة.

وكالات