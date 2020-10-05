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ربنا يصبر أهله .. أحمد شوبير ينعى مروان محمود لاعب فريق القناة

الرياضة تبليغ
ربنا يصبر أهله .. أحمد شوبير ينعى مروان محمود لاعب فريق القناة
ربنا يصبر أهله .. أحمد شوبير ينعى مروان محمود لاعب فريق القناة
نعى الكابتن أحمد شوبير حارس المنتخب المصري السابق، مروان محمود لاعب فريق القناة الذى توفي في حادث صباح اليوم. 
وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة لاعب نادي القناة مروان محمود إثر تعرضه لحادث صباح اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله  الصبر والسلوان". 

واقيمت عصر اليوم الإثنين صلاة الجنازة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة مروان محمود وتواجد كامل أطراف المنظومة بنادي القناة.

ولقى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مروان محمود مصرعه أثر تعرضه لحادث صباح اليوم.

وأعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان محمود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين في حادث.

وتم إعلان الحداد في جميع أرجاء منظومة نادي القناة. 

يذكر أن مروان هو لاعب قطاع الناشئين بنادي القناة وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه وهو من مواليد 1999 ويجيد اللعب في مراكز  خط الدفاع.

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