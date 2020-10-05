قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن العقوبات التى فرصتها اللجنة على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإيقافه ٤ أعوام عن مزاولة أى نشاط رياضى.

وعلم دوت الخليج أن الوزارة قررت على الفور تحويل ملف العقوبات إلى الشئون القانونية فى الوزارة لدراسته وفقا لبنود قانون الرياضة، وبالشكل القانونى الكامل.

ومن المقرر أن تبدأ الشئون القانونية فى دراسته الموقف كاملا من كافة جوانبه بعد القرارات التى أصدرتها اللجنة الأوليمبية.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلى نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضى خلال مدة الإيقاف.

وأكد مصدر مطلع باللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لديه الحق في الطعن على الحكم الصادر ضده بإيقافه 4 سنوات مقبلة في جهتين لا ثالث لهما.

وقال المصدر إن الجهة الأولى التي من الممكن أن يلجأ إليها مرتضى منصور هي مركز التحكيم والتسوية، وفقا للقانون، وفي حال رغبة مرتضى منصور في اللجوء إلى جهة أخرى فعليه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد أن مدة الطعن على الحكم الصادر ضده 15 يومًا من تاريخ إخطاره.

فى الوقت نفسه تلقى مرتضى منصور دعما كبيرا من قبل جماهير نادي الزمالك، التى أكدت دعمها له عبر صفحات السوشيال ميديا فى ظل قناعاتها بأن بقاء مرتضى منصور يزيد من استقرار القلعة البيضاء.