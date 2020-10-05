أخبار عاجلة
مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس -
فيروس كورونا وهاتفك ونقودك.. أنباء "غير مطمئنة بالمرة" -
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -

مش لاقى لاعيبة .. ربيع ياسين: مفيش حد حاسس بمنتخب الشباب

الرياضة تبليغ
مش لاقى لاعيبة .. ربيع ياسين: مفيش حد حاسس بمنتخب الشباب
مش لاقى لاعيبة .. ربيع ياسين: مفيش حد حاسس بمنتخب الشباب

يواجه ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب صعوبات كبيرة قبل تصفيات شمال أفريقيا.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "استعدادنا للتصفيات ضعيف جدا، غير قادر على خوض مباريات ودية قوية.

وتابع: الاندية ترفض ضم لاعبيها لنا، "بتحايل" عليهم من اجل ضم لاعبين.

واكمل: اعمل في ظروف صعبة جدا في ظل تعنت الاندية، مقبلين على خوض تصفيات بعد 20 يوم.

وقال: تحدث معي خالد بيبو بالامس من اجل عودة لاعبين من المنتخب للنادي ليراهم المدرب، ابلغته بتعجبي مما يحدث، الا يعلمون انني مقبل على تصفيات.

واتم: "مفيش حد حاسس بالمنتخب، ولن نجد اي مساندة او دعم الا بعد تقدمنا خطوة كبيرة في التصفيات، وقتها سنجد الدعم والمساندة والاهتمام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش لاقى لاعيبة .. ربيع ياسين: مفيش حد حاسس بمنتخب الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 