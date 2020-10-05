مش لاقى لاعيبة .. ربيع ياسين: مفيش حد حاسس بمنتخب الشباب

يواجه ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب صعوبات كبيرة قبل تصفيات شمال أفريقيا.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "استعدادنا للتصفيات ضعيف جدا، غير قادر على خوض مباريات ودية قوية.

وتابع: الاندية ترفض ضم لاعبيها لنا، "بتحايل" عليهم من اجل ضم لاعبين.

واكمل: اعمل في ظروف صعبة جدا في ظل تعنت الاندية، مقبلين على خوض تصفيات بعد 20 يوم.

وقال: تحدث معي خالد بيبو بالامس من اجل عودة لاعبين من المنتخب للنادي ليراهم المدرب، ابلغته بتعجبي مما يحدث، الا يعلمون انني مقبل على تصفيات.

واتم: "مفيش حد حاسس بالمنتخب، ولن نجد اي مساندة او دعم الا بعد تقدمنا خطوة كبيرة في التصفيات، وقتها سنجد الدعم والمساندة والاهتمام.