الزمالك وسموحة.. 30 دقيقة تعادل سلبي والفرص المهدرة عنوان اللقاء

سيطر التعادل السلبي علي أحداث اول 30 دقيقة من مباراة الزمالك و مسوحة التي تجمع بين الفريقين في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر،علي استاد الاسماعيلية .

بدات المباراة حماسية بين الفريقين ونجح لاعبي الزمالك فى الوصول لمرمي سموحة بعد عدة تمريرات خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة بينية من مصطفى فتحي وابعاد من دفاع سموحة وتخرج رمية تماس .

وشهدت الدقيقة الرابعة هجمة خطيرة من سموحة بعد تسديدة قوية من حسام حسن من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة اعلى مرمى ابو جبل .

واستمرت هجمات سموحة مع محاولات توغل من لاعبي الموج الازرق ولكن دفاع الزمالك متمركز وتخرج ضربة مرمى .

وشهدة الدقيقة السادسة عرضية من احمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء ومحاولة رأسية من كاسونجو ولكن لم يسيطر على الكرة وتنتهي الكرة رمية تماس .

واحتسب حكم المباراة ضربة حرة للزمالك وكرة طولية من عبد الله جمعة من خارج منطقة الجزاء وابعاد من دفاع سموحة فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء .

وشهدت الدقيقة 11 هجمة خطيرة لسموحة بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ويفشل عبد الله جمعه في التصدي للكرة ويستغلها حسام حسن وكاد ان يسدد الكرة من داخل المنطقة ولكن الونش يستخلص الكرة وتخرج ركنية .

واضاع لاعبي سموحة فرصة الهدف فى الدقيقة 13 بعد رأسية من صلاح محسن من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ركنية وتمر اعلى مرمى ابو جبل .

ورد لاعبي الزمالك باضاعة هدف لهم فى الدقيقة 21 بعد عرضية من حازم امام ويقابلها احمد سيد زيزو برأسية داخل منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى الهاني سليمان .

وسيطر لاعبي الزمالك علي وسط الملعب بالتمرير بينهم فى محاولة لخلخلة دفاع سموحة وحثهم علي الاندفاع الي وسط ملعب الزملك لخلق مساحات خلفهم من اجل الوصول الي مرمي الهاني سليمان .