مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

علم "دوت الخليج" من مصادره المطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجه مساء اليوم، إلى الوزارة؛ لمقابلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث ومناقشة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات.

وقالت المصادر، إن مرتضى منصور لم يتمكن من مقابلة وزير الشباب والرياضة، وعقد اجتماعا استمر قرابة الساعة مع الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة لبحث الموقف.

وأوضحت المصادر أن الموقف تمت إحالته إلى الشئون القانونية لدراسة الموقف كاملا.