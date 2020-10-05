ربيع ياسين: "اسمي لم يطرح لتدريب الأهلي وليس لي علاقات بالوكلاء

يرى ربيع ياسين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إن التدريب في الدوري الممتاز يعود للعلاقات بوكلاء اللاعبين التى تسهل من تولي تدريب فرق المقدمة فى الدوري الممتاز.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "مليش نصيب في التدريب بالدوري الممتاز، العلاقات والوكلاء مسيطرين على سوق عمل المدربين بالدوري المصري"

واكد: لم يطرح اسمي داخل النادي الأهلي "بيتي" على الاطلاق.

وفاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على نادي الأميرية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

سجل ثنائية منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب ، كما منح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة على مدار الـ90 دقيقة.

وبدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: السيد عطية

الدفاع: مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد أشرف.

الوسط: ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل وأحمد أشرف.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدا الثلاثاء على الملعب الفرعي في استاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الخميس المقبل أمام وادي دجلة.