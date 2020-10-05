الشوط الأول.. الـ var والعارضة ينقذان سموحة أمام الزمالك

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و سموحة، والتي تجمع بين الفريقين في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، علي استاد الاسماعيلية .

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين ونجح لاعبو الزمالك فى الوصول لمرمى سموحة بعد عدة تمريرات خارج منطقة الجزاء، وتنتهي بتمريرة بينية من مصطفى فتحي وإبعاد من دفاع سموحة وتخرج رمية تماس .

وشهدت الدقيقة الرابعة هجمة خطيرة من سموحة بعد تسديدة قوية من حسام حسن من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة اعلى مرمى ابو جبل .

واستمرت هجمات سموحة مع محاولات توغل من لاعبي الموج الازرق ولكن دفاع الزمالك متمركز وتخرج ضربة مرمى .

وشهدت الدقيقة السادسة عرضية من احمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء ومحاولة رأسية من كاسونجو، ولكن لم يسيطر على الكرة وتنتهي الكرة رمية تماس.

واحتسب حكم المباراة ضربة حرة للزمالك وكرة طولية من عبد الله جمعة من خارج منطقة الجزاء وإبعاد من دفاع سموحة فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء .

وشهدت الدقيقة 11 هجمة خطيرة لسموحة بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ويفشل عبد الله جمعه في التصدي للكرة ويستغلها حسام حسن وكاد ان يسدد الكرة من داخل المنطقة ولكن الونش يستخلص الكرة وتخرج ركنية .

واضاع لاعبو سموحة فرصة الهدف فى الدقيقة 13 بعد رأسية من صلاح محسن من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ركنية وتمر اعلى مرمى ابو جبل .

ورد لاعبو الزمالك بإضاعة هدف لهم فى الدقيقة 21 بعد عرضية من حازم إمام ويقابلها أحمد سيد زيزو برأسية داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى الهاني سليمان .

وسيطر لاعبو الزمالك علي وسط الملعب بالتمرير بينهم فى محاولة لخلخلة دفاع سموحة وحثهم علي الاندفاع الي وسط ملعب الزملك لخلق مساحات خلفهم من اجل الوصول الي مرمي الهاني سليمان .

وشهدت الدقيقة 40 هجمة خطيرة لسموحة بعد مراوغة صلاح محسن لحازم امام داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة وتمر اعلى مرمى ابو جبل .

وشهدت الدقيقة 42 هدفا ملغيا للزمالك بعد كرة عرضية من كاسونجو ويقابلها محمود علاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وحكم المباراة يحتسبها تسلل وحكم الفيديو يؤكد القرار .

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم علي سموحة، وأضاعوا فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 43 بعد عرضية من حازم إمام، وتنتهي برأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الهاني سليمان حارس سموحة.

ومنعت العارضة هدف موكد للزمالك فى الدقيقة 45 بعد كرة عرضية من ناحية اليمين خارج منطقة الجزاء ويقابلها اوباما برأسية وتصطدم بالعارضة وتصدي من الهاني سليمان.