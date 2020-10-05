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عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي

الرياضة تبليغ
عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي
عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي
هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، صديقه محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده.
ونشر عصام الحضري عبر صفحته بتويتر صورة له مع محمد شوقي وعلق عليها قائلا: "‏كل سنه وانت طيب يا شونج وعقبال مليون سنه جاى".

يذكر أن النادي الأهلي فاز امس على فريق المقاولون العرب  بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ. 

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من  الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب. 

وقام بيتسو موسيماني،  بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع  الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

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