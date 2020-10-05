ربيع ياسين يكشف عن موقفه من تدريب الزمالك وبيرامديز

قال ربيع ياسين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق ومدرب منتخب الشباب، إنه لا يمانع في تدريب الزمالك أو بيراميدز إذا وصل له عرض.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " بكل تأكيد الزمالك فريق كبير محليا وإفريقيا، وابناؤه الأحق بالعمل فيه، ولكن إذا وصل لي عرض تدريبي من الأبيض سأوافق عليه "عادي جدا".

واردف: واذا وصل لي عرض من بيراميدز ايضا سأوافق، "ما انا مش هقعد في البيت".