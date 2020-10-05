الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

شهدت مباراة الزمالك وسموحة، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقامة على ستاد الإسماعيلية، أزمة بعدما سجل صلاح محسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 54.

واحتفل صلاح محسن بتقليد شعار النسر، إشارة لناديه الأهلي، الذي أعاره إلى سموحة في شهر يناير الماضي.

محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، اعترض على احتفال صلاح محسن الذي جاء أمام مقاعد بدلاء الزمالك، وأبلغ الحكم طارق مجدي باعتراضه على تصرف لاعب سموحة.

وحاول لاعبو سموحة تهدئة جنش، والتأكيد أن صلاح محسن لم يقصد استفزاز لاعبي الزمالك بهذا الاحتفال.

وكان صلاح محسن، قد غاب عن المباريات الأخيرة لسموحة؛ بسبب الإصابة، قبل عودته في لقاء الزمالك.

ويسيطر التعادل الإيجابي بين الزمالك وسموحة بهدف لكل ليلجا الفريقين الي الوقت الأضافي .