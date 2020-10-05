أخبار عاجلة
مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس -
فيروس كورونا وهاتفك ونقودك.. أنباء "غير مطمئنة بالمرة" -
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -

الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها

الرياضة تبليغ
الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها
الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها

أضاع نادي الزمالك فرصة التعادل أمام سموحة فى المباراة المقامة حاليا والتي تقدم فيها الفريق السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وأهدر محمود علاء، ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمى بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة .

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو .

وأحرز صلاح محسن هدفا عالميا فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء  بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك ابو جبل 

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.

ويسعى الزمالك، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابلا الفريقين في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة.

وتعد مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في أولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 