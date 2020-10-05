خاص | مهزلة كروية.. رئيس سموحة: تلقيت تهديدا من مرتضى منصور بدون سبب ولن أتنازل عن حقي

وتابع:" أنا متأكد من رقم مرتضي منصور ولن اتنازل عن حقي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد علي ذلك التهديد".

واوصل:" لايوجد روح رياضية ومايحدث مهزلة كروية وفي دولة تحمل سيادة القانون ولن اتنازل عن حقي ".

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة الجدل بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين فريقه والزمالك ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر على ملعب الإسماعيلية وانتهت بفوز الأبيض 2 /1 وصعوده لدور الثمانية.

وشارك فرج عامر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" صورة لمحادثة خاصة بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما أرسل له رسالة نصية قائلا: "ورحمة أمي لاحبسك" .

وعلق عليها فرج عامر قائلا: "أول رد فعل بعد مباراة الزمالك مرتضي منصور يبعت لي الرسالة دي".

وحسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف .

وكان صلاح محسن تقدم بهدف عالمي فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك أبو جبل . وأهدر محمود علاء ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمي بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة . وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو . وأحرز إمام عاشور هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية ارتدت من دفاع سموحة سكنت الزاوية اليمني للهاني سليمان حارس سموحة .

وأحرز أحمد سيد زيزو هدفا عالميا فى الدقيقة 113 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.