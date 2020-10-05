شريف إكرامي يظهر في تدريبات بيراميدز .. شاهد

نشر الحساب الرسمى لـ نادي بيراميدز عدة صور لـ شريف اكرامى حارس مرمى الفريق وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعي النادي وجاءت التعليقات كالتالي:

بالتوفيق - احسن حارس فى الدورى - وحش افريقيا

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و أكد شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقا، أن الراحة النفسية كانت السبب الرئيسى فى اختياره لعرض بيراميدز، بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال إكرامى، فى تصريحات لبرنامج "اللعيب" على MBC مصر: قبل ما افكر فى حراسة مرمى بيراميدز؛ فكرت أولًا فى المكان، هل سيساعدنى وسأجد راحة نفسية، عندما أعلنت رحيلى من الأهلى، تحدث معي مسئولو بيراميدز؛ لذلك من الطبيعى أن يكون لدّى فرصة، وأحمد الشناوى والمهدى سليمان حراس بيراميدز بمثابة "اخواتى الصغيرين".. وعمرى ما كان فى بينى وبين زمايلي أى حساسيات".

وتابع : قررت الرحيل عن الأهلى فى فبراير؛ بسبب صعوبة الحصول على فرصة مع وجود الشناوى، لأن بعد العودة من كأس العالم، كان من الطبيعى أن يلعب الشناوى، خسرنا نهائى أفريقيا، ولعبنا البطولة العربية وخسرنا، والشناوى أصيب بعدها، وبعد مجئ لاسارتى عدت إلى الدكة، وشعرت بأننى مش حارس صغير، وهذا سيكون السيناريو معى فقررت الرحيل".

وأكمل: محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليًا، واعتبرهم جميعًا أخوتى".