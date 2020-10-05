تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، فيما فاز سموحة في نفس الجولة على مركز شباب العبور بهدف دون رد.

وبعد مباراة الزمالك وسموحة يكتمل عقد الثمانية فرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ويستعرض موقع دوت الخليج الفرق الثمانية في ربع نهائي كأس مصر وهي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - نادي مصر - أبو قير للأسمدة".

ومن المقرر أن تشهد مباريات دور الثمانية مواجهة طلائع الجيش مع بيراميدز، والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب ، والزمالك ونادي مصر والأهلي وأبو قير.