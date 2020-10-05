أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على سموحة

وشدد على أن لاعبي الفريق لم يستسلموا حتى نهاية المباراة ونجح في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة .
ووجه اللاعب الشكر لزملائه موضحا أن الزمالك كان مصمم على الفوز.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
وأضاف أنه ليس مشاغبا ويرفض اتهامه بالبلطجة مضيفا أن والده ووالدته قاما بتربيته جيدا ويرفض أي محاولات للنيل منه .
مضيفا أنه يجب أن يجد المساندة من الجميع في الفترة المقبلة
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