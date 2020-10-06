أخبار الزمالك| الأبيض يطيح بسموحة ويصعد للدور الـ 8 بكأس مصر.. قرار جديد ضد مرتضى

أعرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على سموحة في دور الستة عشر لكأس مصر والتأهل لدور الثمانية.

حسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

علم "دوت الخليج" من مصادره المطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجه مساء اليوم، إلى الوزارة؛ لمقابلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث ومناقشة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات.

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن العقوبات التى فرصتها اللجنة على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإيقافه ٤ أعوام عن مزاولة أى نشاط رياضى.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلي نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.