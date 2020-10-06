مدرب سموحة: نعتذر للزمالك عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلى بعد تسجيل الهدف

أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن لاعبيه كافحوا طوال مباراتهم أمام الزمالك، وكان بإمكانهم الفوز في اللقاء، لولا الخطأ الذي جاء منه هدف الأبيض الثاني.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين، عقب انتهاء نتيجة الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل لربع النهائي، حيث م المقرر أن يلتقي فريق نادي مصر.

وأضاف أحمد سامي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كافحنا منذ بداية المباراة حتى نهايتها، والماتش امتد لوقت إضافي، وكان من الممكن أن نخرج فائزين من المباراة لولا الخطأ في الهدف الثاني من منتصف الملعب".

تابع: "لم نوفق في المباراة وأهدرنا أهداف للفوز حتى بعد الهدف الثاني للزمالك، وأعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي، ولكن اللاعب احتفل دون قصد، وأتمنى قبول نادي الزمالك اعتذاري".

وواصل: "لعبت مواجهة الإسماعيلي خلال المباراة الماضية وهي مباراة صعبة للغاية، وأشكر اللاعبين على الجهد المضاعف في خوض مباراتين في عدد قليل من الوقت".

اختتم: "شريف رضا تم الاتفاق معه على نزوله وخروجه لغرض تكتيكي في الملعب وأشكره على هذا الأمر وأبارك للزمالك".