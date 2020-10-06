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مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كافاني رسميا

الرياضة تبليغ
مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كافاني رسميا
مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كافاني رسميا

كشف نادي مانشستر يونايتد عن واحدة من أهم صفقاته خلال وهي التعاقد من الأوروجوياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الحالي.

وسينتهي الميركاتو الصيفي في مختلف دول العالم مساء اليوم الاثنين.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا أعلن فيه حصوله على خدمات المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، بمقتضى صفقة مجانية.

وأصبح كافاني لاعبًا حرًا متاحًا بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الماضي.

ووقع كافاني عقدًا مع كتيبة أولي جونار سولشاير لمدة عام، مع وجود خيار التمديد لعام ثانِ.

ومن المقرر أن يرتدي كافاني القميص رقم 7، في الأولد ترافورد.

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