اللجنة الأولمبية: لا يوجد شخص فوق القانون.. ومن حق مرتضى منصور اللجوء للمحكمة

أكد شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية أن قرار اللجنة لا يخص نادي الزمالك وليس من شأنه التأثير على نادي الزمالك ولكنه ضد شخص واحد فقط وهو مرتضى منصور.

وقال شريف العريان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "قرار اللجنة لا يخص نادي الزمالك وإنما القرار ضد شخص أساء التصرف في العديد من الأمور لكن نادي الزمالك ليس له علاقة بالأمر فاللجنة تكن له كل الاحترام ككيان عظيم في مصر".

وأضاف: "نادي الزمالك وجمهوره ولاعبيه علي راسنا من فوق، لكن متجيش كمان كام يوم مثلًا تبعتلي جواب بإمضاء مرتضى منصور، وهو معزول لشخصه ولا نعترف به ولا علاقة للزمالك بذلك، ولكن أي فِعل عكس ذلك سيوُرِّط الزمالك في مشاكل جميعنا في غِنَي عنها".

وتابع: "لا يُوجد أحد فوق القانون، ومَن يُخطِئ سيُحاسَب".

واكمل:" بكل تأكيد سيتم النظر في الشكاوي المُقدَّمة من نادي الزمالك كغيرها، وسيتم التعامل معها بنفس الإجراءات، وإن رأينا أنها تستحق التصعيد والعقوبة سنفعل ذلك".

وختم حديثه قائلا: "وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بتنفيذ عقوبة رئيس نادي الزمالك لأنها الجهة الإدارية المسئولة عن التنفيذ ومن حق مرتضى منصور أن يلجأ للمحكمة".