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آخر أيام الميركاتو.. برشلونة يعلن رحيل نجم جديد عن الفريق

الرياضة تبليغ
آخر أيام الميركاتو.. برشلونة يعلن رحيل نجم جديد عن الفريق
آخر أيام الميركاتو.. برشلونة يعلن رحيل نجم جديد عن الفريق

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم كلير توديبو عن صفوف الفريق  في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي الاستثنائي.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع بنفيكا البرتغالي بشأن انتقال توديبو للموسمين المقبلين على سبيل الإعارة.

وسيدفع بنفيكا 2 مليون يورو لبرشلونة ولديه خيار شراء بقيمة 20 مليون يورو، كما سيدفع راتب توديبو خلال فترة الإعارة.

المدافع الفرنسي الذي انضم إلى نادي برشلونة خلال السوق الشتوي لموسم 2018/19 ، ظهر لأول مرة كلاعب في برشلونة أمام ويسكا، في الجولة 32 من الدوري.

وفاز توديبو مع برشلونة خلال موسم 2018/19، وفي النصف الثاني من موسم 2019/20، لعب توديبو على سبيل الإعارة في شالكه الألماني.

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