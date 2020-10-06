بعد قليل.. فيديو جديد لمرتضى منصور للرد على قرار إيقافه

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بث فيديو جديد له يرد من خلاله على قرارات اللجنة الأولمبية.

وكتب مرتضى منصور على صفحته بفيسبوك قائلا: "بعد قليل رد فعل المستشار مرتضى منصور علي قرار اللجنة الأولمبية في لقاء تم تسجيله صباح اليوم داخل نادي الزمالك".

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وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلى نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضى خلال مدة الإيقاف.

وأكد مصدر مطلع باللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لديه الحق في الطعن على الحكم الصادر ضده بإيقافه 4 سنوات مقبلة في جهتين لا ثالث لهما.

وقال المصدر إن الجهة الأولى التي من الممكن أن يلجأ إليها مرتضى منصور هي مركز التحكيم والتسوية، وفقا للقانون، وفي حال رغبة مرتضى منصور في اللجوء إلى جهة أخرى فعليه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد أن مدة الطعن على الحكم الصادر ضده 15 يومًا من تاريخ إخطاره.