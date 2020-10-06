مانشستر يونايتد يتعاقد مع الأورغوياني كافاني

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الأورغوياني كافانيأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع إدينسون كافاني مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي باريس سان جيرمان سابقا يوم الاثنين.

وقال النادي الشمالي في بيان: يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعاقده مع المهاجم إدينسون كافاني، وسينضم إلى الفريق بعقد لمدة عام قابل للتمديد، فيما أشاد المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بالمهاجم الجديد واصفاً إياه بـ"الهداف والقائد".

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

يذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جيرمان حيث سيلتقيان وجها لوجه في العشرين من الشهر الحالي على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية وستكون الفرصة سانحة أمام كافاني بالتالي لمواجهة فريقه السابق

المصدر: فرانس برس