كيفين جونسون: الأهلي ليفربول إفريقيا.. وفوجئت باختيار موسيماني

أكد كيفين جونسون، المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي الجديد، سعادته بتواجده ضمن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وتدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتوصل موسيماني لاتفاق مع كيفين جونسون، ليشغل منصب المدرب العام الجديد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سعيد أن أكون أحد أعضاء الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني في قيادة أكبر نادي في إفريقيا، وسعيد بثقة المدير الفني واختياره لي".

وأضاف: "الانطباع الذي شعرت به عندما تواصل معي موسيماني كان رائعًا، وأتشرف بذلك، وتفاجئت من اختياره لي وشكرته على ثقته بي".

وواصل: "بيتسو مدربًا جيدًا وخرج من منطقة الراحة ليقود الأهلي وهذا أمر عظيم بالنسبة لي، خاصة وأننا نعمل سويًا".

وأشار: "كانت هناك مكالمة قصيرة بيني وبين موسيماني، كلنا نعرف من هو الأهلي، وهو مثل مانشستر سيتي وليفربول، وأعتبره ليفربول إفريقيا".

وتابع: "مع ذهاب موسيماني للأهلي أحد أكبر الفرق في العالم ونادي القرن، وطلبه مني المجئ فهذا يجعلني أترك أي شئ وأوافق فورًا أن أكون مع موسيماني في تدريب القلعة الحمراء" .

واختتم: "لم أتردد ووافقت على الفور، أنا واجهت الأهلي مرتين، وإذا كنت سئلت عن أي فريق تريد تدريبه كنت سأقول الأهلي، وهي خطوة للنجاح مع موسيماني".