أخبار عاجلة
وزير الأوقاف : مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومى مصرى وعربى -
إصابة كل ثمانية أيام.. للرجال نصيب من سرطان الثدي في السعودية -
مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس -
فيروس كورونا وهاتفك ونقودك.. أنباء "غير مطمئنة بالمرة" -
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -

كيفين جونسون: هدفنا الأول التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

الرياضة تبليغ
كيفين جونسون: هدفنا الأول التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي
كيفين جونسون: هدفنا الأول التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

أكد كيفين جونسون المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي الجديد أنه هدفه من الوجود في النادي هو التعاون مع موسيماني من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 من أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فريق الأهلي الحالي حيوي وشاب من خلال متابعتي له، وسأغادر جنوب إفريقيا في الثانية بعد ظهر غدًا، وسأصل للقاهرة في صباح اليوم التالي".

وأردف: "متأكد أن موسيماني لديه شخصية وقادر على التعامل مع المباريات المقبلة، وعندما أحضر للقاهرة سنضع كل طاقتنا".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا في تحقيق المكسب في هذه المباريات، وهدفي مع موسيماني هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "أقول لموسيماني أتشرف أنه طلب مني خوض هذه المغامرة معه، وسأعطيه كل احترامي وكل قدراتي لمعاونته لكي يعود للأهلي بما يجب أن يكون عليه".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفين جونسون: هدفنا الأول التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 