مدرب الأهلي يشيد بلاعب صن داونز: يمتلك مهارات أمريكا الجنوبية.. تفاصيل

أشاد الجنوب إفريقي كافين جونسون المدرب المساعد الجديد بالنادي الأهلي، بقدرات الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز، مشيرًا إلى أنه يتحلى بالكثير من مهارات لاعبي أمريكا اللاتينية.
وكان الأهلي يسعى لضم سيرينو من صن داونز خلال شهر يناير الماضي، لكن اللاعب جدد عقده مع الفريق الجنوب إفريقي.
وقال كافين جونسون خلال مقابلة معه ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "سيرينو لاعب جيد جدًا ويتطابق مع مهارات لاعبي أمريكا الجنوبية، والأهلي لم يتعاقد مع لاعبين من أمريكا الجنوبية في وقت سابق".
واختتم: "الأهلي لديه الرؤية الخاصة اذا كان سيفيده أم لا، وموسيماني يتابعه وسيأخذ موقفًا بشأن ضمه، ولكن هذا سيكون بعد فترة".
ومن المقرر أن ينضم جونسون للجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة.
واكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر 2020، بعد انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على استاد الإسماعيلية.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.
وبعد مباراة الزمالك وسموحة يكتمل عقد الثمانية فرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وهي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - نادي مصر - أبو قير للأسمدة".
مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر..
تُقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز، في الثامنة من مساء يوم الأربعاء، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد بتروسبورت.
فيما تُقام مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، في الثامنة من مساء يوم الخميس، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد السويس الجديد.
كما من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نادي مصر، إلا أن موعدها لم يتم تحديده حتى الآن، لارتباط الأبيض بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.
ونفس الأمر بالنسبة لمباراة الأهلي مع أبو قير للأسمدة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لارتباط الأحمر بمباراة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.
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