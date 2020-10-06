المقاصة: لن نقبل بـ ليّ الذراع من بيراميدز لضم محمد إبراهيم

علًق بكري سليم نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، على الأنباء المتداولة بشأن رغبة محمد إبراهيم في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الموسم الجديد.

وترددت أنباء في الساعات الماضية حول موافقة محمد إبراهيم على الانتقال لصفوف بيراميدز بدلًا من الأهلي، راحلًا عن نادي مصر المقاصة.

وقال بكري سليم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس2: "نرفض طريقة (لي الذراع) ولن نقبل بذلك في صفقة محمد إبراهيم".

وأكمل: "محمد إبراهيم لن يرحل إلا بالسعر الذي حددناه، ونقف بجانب اللاعب ولابد أن تأخذ صفقته حقها وقيمتها الحقيقية".

واختتم: "الإسماعيلي إذا أراد صلاح ريكو فلن نمانع فهم أحبابنا".