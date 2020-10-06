حسام حسن بـ50 مليون جنيه.. فرج عامر: أحمد سامي إضافة للكرة المصرية

رفض فرج عامر رئيس سموحة التعليق على التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين أمس الإثنين.

وودع سموحة البطولة من منافسات دور الـ16 في حين تأهل الزمالك لملاقاة نادي مصر في ربع النهائي.

وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المُذاع عبر قناة "تن": "لا يوجد لدي تعليق على التحكيم، ولن أتحدث عنه نهائيًا".

وأضاف: "لاعبو سموحة مجتهدين جدًا، وقلت سابقًا إن لدينا لاعبين مميزين وبذلنا قصارى جهدنا في المباراة، ولعبنا بكل قوة وجدية وشرف وأمانة ورجولة".