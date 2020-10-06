تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد. وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد " ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيشوا نصر اكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" ‏يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل ما دامت على قيد الحياة ‎#اكتوبر_شهر_النصر ". facebook

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