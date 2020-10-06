حمادة صدقي: الغيابات أثرت على مسيرتي مع سموحة

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة أن الغيابات التي عانى منها الفريق السكندري عقب فترة الكورونا أثرت سلبا على مشواري مع الفريق.

وقال حمادة صدقي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "قدمت مع سموحة أداء قويا ولكن النتائج لم تساعدنِ، فضلا عن الغيابات التي عانينا منها في فترة ما بعد الكورونا".

وأضاف: "علاقتي بفرج عامر رئيس النادي علاقة قوية فهو صاحب وأخ أكبر بالنسبة لي، بالطبع أعلم أنه يغير الكثير من المدربين ولكني كنت متفائل بعودتي لسموحة".

وحول مسيرته في الهلال السوداني قال:"فوجئت بأن رئيس الهلال قام بتعيين مدرب عام دون علمي وهذا أثار غضبي فضلا عن أن الإدارة لم تكن على تواصل دائم معي".