حمادة صدقي: الغيابات أثرت على مسيرتي مع سموحة

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة أن الغيابات التي عانى منها الفريق السكندري عقب فترة الكورونا أثرت سلبا على مشواري مع الفريق.
وقال حمادة صدقي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "قدمت مع سموحة أداء قويا ولكن النتائج لم تساعدنِ، فضلا عن الغيابات التي عانينا منها في فترة ما بعد الكورونا".
وأضاف: "علاقتي بفرج عامر رئيس النادي علاقة قوية فهو صاحب وأخ أكبر بالنسبة لي، بالطبع أعلم أنه يغير الكثير من المدربين ولكني كنت متفائل بعودتي لسموحة".
وحول مسيرته في الهلال السوداني قال:"فوجئت بأن رئيس الهلال قام بتعيين مدرب عام دون علمي وهذا أثار غضبي فضلا عن أن الإدارة لم تكن على تواصل دائم معي".
اكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر 2020، بعد انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.
وبعد مباراة الزمالك وسموحة يكتمل عقد الثماني فرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وهي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - نادي مصر - أبو قير للأسمدة".
مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر
تُقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز، في الثامنة من مساء يوم الأربعاء، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد بتروسبورت.
فيما تُقام مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، في الثامنة من مساء يوم الخميس، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد السويس الجديد.
كما من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نادي مصر، إلا أن موعدها لم يتم تحديده حتى الآن، لارتباط الأبيض بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.
ونفس الأمر بالنسبة لمباراة الأهلي مع أبو قير للأسمدة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لارتباط الأحمر بمباراة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.
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