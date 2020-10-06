مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه تقدم بمذكره رسميه إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة لايقاف قرار اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أنه يثق في وزير الرياضة وفي نزاهته .

وأضاف مرتضى منصور أن اشرف صبحي رجل محترم وقراراه سيكون محايدا.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارةعن أول رد فعل رسمي له؛ عقب قرار اللجنه الأولمبية بـ إيقافه لمدة 4 سنوات.

ونوه إلى أنه مارس مهام عمله بشكل طبيعي كـ رئيس لنادي الزمالك أمس.