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عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

الرياضة تبليغ
عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو
عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو
كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار إلى سموحة، عن سر احتفاله بـ علامة النسر؛ عقب إحراز هدف في مرمى الزمالك في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.
وأكد صلاح محسن في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت " أن احتفاله كان مجرد تعبير عن السعادة بـ هدفه في مرمى الزمالك ، مشددا على أنه لم يقصد مطلقا الإساءة للفريق الأبيض.
وأضاف صلاح محسن انه يعشق الاهلي واحتفاله كان عباره عن تعبير عن انتمائه لـ الفريق الاحمر فقط.
وأكمل أن الزمالك ناد كبير ومن الصعب ان يقصد الاساءه او التقليل منه.

وشهدت مباراة الزمالك وسموحة، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقامة على ستاد الإسماعيلية، أزمة بعدما سجل صلاح محسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 54.

واحتفل صلاح محسن بتقليد شعار النسر، إشارة لناديه الأهلي، الذي أعاره إلى سموحة في شهر يناير الماضي.

محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، اعترض على احتفال صلاح محسن الذي جاء أمام مقاعد بدلاء الزمالك، وأبلغ الحكم طارق مجدي باعتراضه على تصرف لاعب سموحة.

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