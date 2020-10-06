عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

وشهدت مباراة الزمالك وسموحة، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقامة على ستاد الإسماعيلية، أزمة بعدما سجل صلاح محسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 54.
واحتفل صلاح محسن بتقليد شعار النسر، إشارة لناديه الأهلي، الذي أعاره إلى سموحة في شهر يناير الماضي.
محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، اعترض على احتفال صلاح محسن الذي جاء أمام مقاعد بدلاء الزمالك، وأبلغ الحكم طارق مجدي باعتراضه على تصرف لاعب سموحة.
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