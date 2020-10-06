مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والدوري المغربي.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020، على النحو التالي: