مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والدوري المغربي.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
موعد مباريات اليوم في الدوري المصري
الإنتاج الحربي X الاسماعيلي –8:00 مساءا – أون تايم سبورت
موعد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الدفاع الحسني الجديد X الفتح الرباطي- 8:00 مساءا - الرياضية المغربية
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