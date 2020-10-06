بعد مخالطته لمصاب بكورونا.. سلبية نتيجة فحص مارادونا

أكد محامي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، أن نتيجة فحص كورونا، التي خضع لها أسطورة الأرجنتين، جاءت سلبية، لتتبدد بذلك المخاوف حول إصابته بكوفيد 19، بعد أن عانق زميلا اكتشف لاحقا إصابته بالفيروس.

وخضع مارادونا للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب تأكد إصابته بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا عبر "تويتر": "نتيجة الفحص الذي خضع له دييجو مارادونا جاءت سلبية لكوفيد-19، أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم، حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجودا بيننا".

ويدرب مارادونا حاليا خيمناسيا ئي إيسجريما، وهو ناد ينافس في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني ويتخذ من مدينة لابلاتا مقرا له.

وواجه مارادونا البالغ من العمر 59 عاما سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة وما زال يعاني من زيادة الوزن.