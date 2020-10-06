بعد تألق الفرعون.. أرتيتا يكافئ محمد النني

استطاع النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، أن يكسب ثقة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، خلال فترة وجيزة، بسبب تألقه المستمر، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الفريق للانتصارات.

وعاد محمد النني إلى أرسنال في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي، وسط تقارير تشير بأن أرتيتا طلب من إدارة نادي آرسنال بالبحث عن نادٍ آخر، لأنه ليس ضمن خططه الموسم المقبل.

لكن الأمور تغييرت خلال فترة قصيرة، فقد شارك النني مع آرسنال أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية نهاية شهر أغسطس الماضي، وتألق بشكل لافت ونال إشادة الجميع.

ميكيل أرتيتا صرح بعدها بأن مصير محمد النني سيظل معلقا حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

النني واصل تألقه بعدها في الدوري الإنجليزي، ومنح النني فريق أرسنال التوازن خلال المباريات الكبيرة بسبب الدعم الذي يقدمه لاعب الوسط المصري لخط الدفاع، بجانب الخروج بالكرة بشكل مثالي دون أخطاء، حيث بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 96 % خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها مع الجانرز في البريميرليج الموسم الحالي.

تألق النني أجبر ميكيل أرتيتا على مكافأة اللاعب بالإبقاء عليه في صفوف أرسنال، مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس، الإثنين، حيث قرر المدرب الإسباني رحيل ماثيو جندوزي إلى هيرتا برلين، وبقاء النني مع الفريق.

تحديات جديدة تواجه محمد النني بعد بقائه مع أرسنال، أبرزها الحفاظ على مكانه أساسيا في تشكيلة الفريق، خاصة بعد تعاقد الجانرز مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 نقاط.