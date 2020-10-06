مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع كافاني

أعلن مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الاثنين، تعاقده مع الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال مجاني.

ووقع لاعب منتخب أوروغواي على عقد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وزادت خسارة اليونايتد "المهينة" 1-6 على ملعبه أمام توتنهام، الضغوط على مجلس إدارة الفريق، ليمنح المدرب أولي جونار سولشار بعض الخيارات الجديدة.

وكافاني هو رابع صفقة يبرمها يونايتد هذا الموسم، بعد تعاقده مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، والظهير الأيسر أليكس تيليس من بورتو، والجناح الواعد أماد ديالو من أتالانتا.

المصدر: وكالات