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الإسماعيلي في ضيافة الإنتاج الحربي بـ الدوري المصري.. الليلة

الرياضة تبليغ
الإسماعيلي في ضيافة الإنتاج الحربي بـ الدوري المصري.. الليلة
الإسماعيلي في ضيافة الإنتاج الحربي بـ الدوري المصري.. الليلة
يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، في تمام  الثامنة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ  32، من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو مباراة اليوم بحثا الفوز ، من أجل تحسين وضع الفريق الحرج في مسابقة الدوري، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

في المقابل يطمح الإنتاج الحربي في اقتناص الثلاث نقاط من الدروايش للتقدم إلى المركز الثامن، وضمان البقاء في الدوري الممتاز بنسبة كبيرة.

وتعادل الإسماعيلي مع سموحة بنتيجة 1 - 1 في الجولة الماضية، بينما تغلب الإنتاج الحربي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي، انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3 - 2.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 11.

وهبط كلا من طنطا ونادي مصر رسميا إلى القسم الثاني، ويتبقى فريقا آخر لم يتحدد بعد.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب  الدوري  هذا الموسم لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

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