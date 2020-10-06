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فرج عامر: حسام حسن أفضل من مهاجمين شمال إفريقيا.. واللي عايزه يدفع 50 مليون جنيه

الرياضة تبليغ
فرج عامر: حسام حسن أفضل من مهاجمين شمال إفريقيا.. واللي عايزه يدفع 50 مليون جنيه
فرج عامر: حسام حسن أفضل من مهاجمين شمال إفريقيا.. واللي عايزه يدفع 50 مليون جنيه

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بمستوى اللاعب حسام حسن نجم الفريق، مؤكدًا أنه أفضل من مهاجمي شمال إفريقيا.

وقال عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي: "حسام حسن أفضل رأس حربة في مصر بلا منازع وأفضل من مهاجمين شمال إفريقيا لعبا ومهارة وقوة".

وأضاف: "اللي معاه 50 مليون جنيه نقدا ونسبة١٠ ٪؜ في حالة إعادة البيع يتفضل ولا عزاء للوسطاء".

وخسر سموحة على يد الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الاثنين على ستاد الإسماعيلية، ليودع الفريق السكندري بطولة كأس مصر، من دور الـ16.

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