شوبير: الشناوي جاهز لحراسة عرين الأهلي أمام بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الفريق تلقى خبر سارًا بشأن جاهزية الحارس محمد الشناوي، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "الشناوي جاهز بشكل طبيعي لخوض مواجهة بيراميدز".

وأضاف شوبير: "مشاركة الشناوي تعتمد على رؤية الجهاز الفني".

وتعرض الشناوي لإصابة قوية في مباراة المقاولون الأخير بالدوري الممتاز، وأثار التشخيص النهائي لحارس الأهلي، قلق الجهاز الفني، قبل مواجهة الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعب للفحص بالأشعة، وتبين معاناته من مزق في العضلة الضامة، بعمق مللي في مللي.