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إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

الرياضة تبليغ
إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس كورونا
إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس كورونا
أثبتت الفحوصات الطبية إصابة دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس المستجد "كوفيد 19".

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دال بينو بفيروس كورونا.

وأضاف بيان الرابطة الإيطالية، أن دال بينو يخضع للحجر الصحي حاليا، حيث يعاني من بعض الأعراض.

كان مسابقة الدوري الإيطالي شهدت أزمة مؤخرا، بعدم سفر فريق نابولي  إلى مدينة تورينو، لمواجهة يوفنتوس في المباراة التي كان من المقرر لها، أول أمس، الأحد، بسبب إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.

وحضر لاعبو يوفنتوس إلى ملعب المباراة قبل موعدها بساعة، ووقفوا في أرضية الملعب، لكن لم يأت لاعبو نابولي، ليقرر الحكم إنهاء المباراة بفوز يوفنتوس 3-0 كما هو مقرر في لوائح المسابقة.

وتحول مصير المباراة إلى القاضي الإيطالي، في انتظار قراره النهائي.

وتقام مباريات مسابقة الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي ، في المدرجات.

يذكر أن أتلانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني.

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