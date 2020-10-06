شريك النجاح والتفوق.. أشرف صبحي يشيد بتطور الإعلام الرياضي العربي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أهمية الشراكة المستدامة التي تربط الرياضة مع جناحها الآخر الاعلام الرياضي الذي يعد شريكا للنجاح والتفوق من خلال تسليط الأضواء على مكامن القوة والإنجاز بما يحمل من نقد بناء وتحليل واعٍ بالخبرات العالية التي يضمها على مستوى الوطن العربي.

وأضاف الوزير خلال حديثه مساء أمس الاثنين في الندوة الموسعة التي عقدها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وتنسيقا مع لجنة الدورات في الاتحاد بواسطة تطبيق زووم وبمشاركة واسعة من قبل الزميلات والزملاء من مختلف الدول العربية وتحت عنوان "الرياضة العربية تطورها وانجازاتها وربطها بالاعلام الرياضي" أن الإعلام الرياضي العربي تفوق كثيرًا على مستوى الرياضة وبات لدينا زملاء على قدر عالٍ من المهنية والكفاءة والخبرة لا سيما وان وجود الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ساهم في دعم وتوجيه قدرات العاملين في هذا المجال ومن يعمل في الوسط الرياضي يدرك تماما الدور الذي يقوم به الاعلام الرياضي في هذا الاتجاه.

وشدد وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على أهمية دعم الاعلام الرياضي من قبل المؤسسات الصحفية ليتمكن من اعطاء الرؤية الصحيحة والبحث عن المعلومة المهمة والتماشي مع تكنولوجيا العصر والاعلام الحديث، مؤكدا أن الاعلام الرياضي ساهم كثيرا في النجاح الذي رافق البطولات الرياضية العربية، مطالبًا بوضع معايير مشتركة تعمل على التطور ومزيد من الإنجازات للرياضة العربية سواءً في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد العربي للصحافة الرياضية شريك النجاح الذي تحقق من خلال ملتقى الاعلاميات الرياضيات العربيات الذي أقيم في مصر بالتعاون مع لجنة المحررين الرياضيين، وشهد مشاركة كبيرة، مثنيًا بالدور الفاعل الذي يلعبه الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس الدكتور تركي العواد وحسن خلف الله وأعضاء الاتحاد في تعزيز خبرات العاملين في هذا المجال.

وفي ختام الندوة أجاب الوزير عن اسئلة المشاركين منوها بالدور المهم الذي تلعبه وزارت الرياضة واتحادات ولجان الاعلام الرياضي في الوطن العربي في تطوير الاعلام الرياضي في جوانب التثقيف والتحفيز والتعليم إلى جانب تقديم الجوائز والحوافز لخلق إعلام متفوق ومبدع، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود للقضاء على شغب الملاعب من قبل كل فئات المجتمع، وأن لا يقتصر الدور على الاعلام الرياضي فحسب.

كان رئيس الاتحاد ألقى كلمة رحب فيها بمشاركة وزير الشباب والرياضة الذي منح فرصة ثمينة للاستفادة من خبراته والإنجازات الشخصية والرسمية التي حققها بصفته أحد قادة الرياضة المؤثرين على الساحة الرياضية المصرية والعربية والافريقية القريب من الإعلام الرياضي والذي تعامل معه بحرفية وتفهم كبير لدور الإعلام في حياتنا المعاصرة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يقام وفق استراتيجية الاتحاد بالانفتاح والتشارك مع كل الجهات والقيادات الفاعلة في المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي وجهود لجنة الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما أشاد الدكتور تركي العواد النائب الأول لرئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة في دعم الاعلام الرياضي، مؤكدا أن هذا الاهتمام غير مستغرب على من كان أحد نجوم الرياضة ويعرف تماما أهمية دور الاعلام في دعم المسيرة الرياضية وهو ذات التوجه والخطاب الذي وجهه وزير الرياضه السعودي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل في دعم الاعلام الرياضي باعتباره رياضيا يقدر ويدعم الاعلام الرياضي العربي وهو بالنسبة لنا شهادة ووسام بأننا جزء من المنظومة الرياضية، مقدرا دور الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي ولجنة الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله والامانة العامة في الاتحاد العربي.