أول رد فعل من يوسف أوباما بعد فوز الزمالك على سموحة.. شاهد

وتفاعل مع يوسف أوباما عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:
- العب بروح شويه يااوباما انت كابتن نادي الزمالك.
- كنت هايل يا اوباما امبارح بس مفيش توفيق في إحراز هدف.
- كلكم لعيبه رجاله خليكم احسن مستوى عاوزين اكتر من كدا ف اداء ربنا معاكم .
- انت لاعب ممتاز جدا يا يوسف اوباما نفسي ترجع لمستواك ثاني وتجيب جوال كثير.
- الله ينور عليك يانجم كدا احسن من الاول بكتيير بيكون شكلك حلوه وانت فايق.
- اوباما ابوس دماغك اتحرك شويه واجري حتي لو ممعكش الكره بلاش الجريه البطيئه دا اتعلم من زيزو ، والله بحبك
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
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